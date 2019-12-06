Неизвестные сообщили о заминировании всех школ Николаева - после проверок учебный процесс возобновят

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В Николаеве неизвестные сообщили о заминировании всех школ города.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в полиции Николаева.

В Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области пришло письмо от неизвестных, что в 9:00 произойдёт взрыв во всех школах города.
 
Сейчас в учебных заведениях будет проводиться эвакуация.

Первая Украинская гимназия им. Н.Аркаса
Средняя школа №50

В комментарии изданию начальница управления образования Анна Лычко сообщила, что после завершения проверок учебный процесс возобновят.

Школа №42
гимназия № 2
школа №36

Напомним, что 5 декабря аноним сообщил в службу спасения, что якобы заминированы все городские детские сады.

Мила Волкова

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