Неизвестные сообщили о заминировании всех школ Николаева - после проверок учебный процесс возобновят

В Николаеве неизвестные сообщили о заминировании всех школ города.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в полиции Николаева.

В Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области пришло письмо от неизвестных, что в 9:00 произойдёт взрыв во всех школах города.

Сейчас в учебных заведениях будет проводиться эвакуация.

Первая Украинская гимназия им. Н.Аркаса Средняя школа №50

В комментарии изданию начальница управления образования Анна Лычко сообщила, что после завершения проверок учебный процесс возобновят.

Школа №42 гимназия № 2 школа №36

Напомним, что 5 декабря аноним сообщил в службу спасения, что якобы заминированы все городские детские сады.