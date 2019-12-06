Трагедия в Одессе: Спасатели продолжают поиски жертв пожара в колледже

В Одессе в четверг, 6 декабря, спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. В результате пожара одна студентка погибла. 5 декабря спасатели смогли зайти в помещение для поисков и нашли тело женщины, которую пока не опознали.
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09:54 По состоянию на 9 утра спасателям удалось разобрать 200 кубических метров завалов. Работают около сотни сотрудников ГСЧС. За ночь больше никого из тех, кто числится пропавшим, не нашли, передает «Думская».
09:43. В ГСЧС сообщили, что сотрудники в пятницу, 6 декабря, продолжают ликвидацию последствий. Основные усилия подразделений ГСЧС направлены на поиск людей и разборка конструкций.
«В результате пожара погибли 2 человека, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписана) и судьба 14 человек остается неизвестной», – отметили утром в ГСЧС.