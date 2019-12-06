На Николаевщине спасатели вынесли из пожара пожилую женщину

В Снигирёвке в четверг, 5 декабря, спасатели вынесли из горящей квартиры женщину.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 13:49 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Центральной. Прибывший на место дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части установил, что пожар возник в одной из квартир на втором этаже.

Во время разведки в одной из комнат пожарные обнаружили без сознания хозяйку и вынесли ее на свежий воздух. 68-летнюю женщину, которая отравилась продуктами горения, каретой скорой помощи госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы.

В 14:10 пожар площадью 40 квадратных метров локализовали, а в 15:10 - ликвидировали. Огонь уничтожил мебель и вещи домашнего обихода.

К тушению и спасению женщины привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. В результате пожара одна студентка погибла. 5 декабря спасатели смогли зайти в помещение для поисков и нашли тело женщины, которую пока не опознали. Сейчас спасатели продолжают поиски жертв пожара в колледже.