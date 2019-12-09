Возле Николаева мужчина на трассе пробил два колеса на автомобиле из-за ям дороге

Житель Николаева Анатолий Ротарь повредил свой автомобиль из-за больших ям на дороге на трассе «Ульяновка-Николаев» и пожаловался на состояние этой дороги.

Об этом он рассказал «Преступности.НЕТ».

По словам мужчины, инцидент произошел вечером 4 декабря. Он ехал по этой трассе и наехал на две большие ямы, вследствие чего повредились шины автомобиля, и он был вынужден вызывать эвакуатор для транспортировки авто. Мужчина вызвал наряд полиции для фиксации этого происшествия.

Стоит отметить, что на этой трассе подобные случаи происходили неоднократно.

Напомним, что в октябре 2019 года экс-депутат Николаевского облсовета Олег Мудрак пожаловался на состояние трассы «Ульяновка-Николаев» в районе Новой Одессы, где из-за ямы он разрубил колесо.