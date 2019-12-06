В Николаеве на перекрестке столкнулись «Toyota» и мотоцикл

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В Николаеве 6 декабря на перекрестке проспекта Богоявленского и улицы Южной столкнулись легковой автомобиль «Toyota» и мотоцикл.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам сотрудника патрульной полиции, который работает на месте происшествия, и очевидцев, водитель «Toyota» ехал по проспекту в сторону Южной и поворачивал налево на эту улицу. Он не предоставил преимущества в движении мотоциклисту, который ехал по проспекту в сторону Театральной. В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств, их госпитализировали.  

Напомним, что ранее в Николаеве водитель на «Audi» серьезно нарушил ПДД.

Вадим Богданов

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