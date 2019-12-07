С начала года в Украине в пожарах погибло более 1,5 тысячи человек

С начала 2019 года в Украине произошло уже 94 тысячи 463 пожара, из которых более 28 тысяч возникли в жилом секторе. Эти пожары унесли жизни уже 1 тысячи 633 человек. Еще 1 тысяча 356 граждан получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Самой распространенной причиной возникновения возгораний в помещениях людей является курение в постели, неисправность и перегрузки электросети, небрежное отношение к состоянию печного отопления.

Спасатели обращаются к украинцам с просьбой заботиться о пожарной безопасности в собственном жилье и предоставляют практические советы как предотвратить трагедию:

- не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;

- если вы обогреваете помещения с помощью печного отопления, обязательно проверьте его исправность;

- у каждой печи перед топочным отверстием должен быть защитный металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м; - все дымовые трубы и стены на чердаке, через которые проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены; - золу и шлак, которые удаляют из топки, необходимо заливать водой и выносить в специально отведенные места; - не допускается высыпать золу и шлак вблизи зданий; - следите за состоянием и исправностью электросети;

- в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.;

- не курите в постели;

- старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. В результате пожара одна студентка погибла. 5 декабря спасатели смогли зайти в помещение для поисков и нашли тело женщины. В четверг, 6 декабря, спасатели достали из-под завалов тела еще трех жертв пожара. В субботу, 7 декабря, спасатели продолжили проводить поисковые работы на месте пожара в Одесском колледже. Ночью под завалами нашли еще одно тело.