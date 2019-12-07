В Снигиревке из-за неправильной эксплуатации печи горел частный дом

В пятницу, 6 декабря, в городе Снигиревка Николаевской области горел частный дом на улиц 1-го Мая.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Информация о пожаре по экстренному номеру 101 поступила в 13:48. По указанному адресу прибыл дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части. Выяснилось, что вероятно в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи возник пожар в одной из комнат на площади 6 квадратных метров.

Спасатели в 14:03 пожар локализовали, в 14:22 - ликвидировали. Благодаря своевременному оповещению хозяйки и оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на смежные помещения.

От ГСЧС работало 4 человека личного состава, 1 единица техники, также сотрудники полиции, аварийная бригада «Николаевоблэнерго», медики. Во время пожара никто не пострадал.

Напомним, как в Снигиревке в четверг, 5 декабря, спасатели вынесли из горящей квартиры женщину.