В Николаеве полиция разыскивает мальчика, который ушел из Центра реабилитации и пропал

Александр Марцинюк Ингульский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает 11-летнего Марцинюк Александра Андреевича, который в субботу, 7 декабря, в 12:00 ушел из Центра реабилитации детей и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост около 140 - 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в темные спортивные штаны, желтые сапоги, синюю куртку.

Правоохранители просят граждан, которым известна какая-либо информация о местонахождении без вести пропавшего, сообщить в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная 42 А, по телефону (0512) 21-61-11 или 102.

Ранее сообщалось, что в Николаеве разыскивают мальчика, который ушел из школы и не вернулся домой.