В Германии нашли украденные 40 лет назад картины известных художников

Об этом пишет Spiegel.

Картины Ганса Гольбейна-старшего, Яна Брейгеля-старшего, Франса Хальса, Яна Ливенса и Антониса ван Дейка похитили из музея в замке Фриденштайн в 1979 году. Это ограбление было самой крупной кражей предметов искусства в Германской Демократической Республике.

В июле 2018 года с музеем связался адвокат, который заявил, что «специализируется на возвращении произведений искусства». Он сказал, что представляет владельцев полотен, и рассказал историю их приобретения, которая, как утверждает музей, была «неправдоподобной». Однако музей решил вести переговоры с адвокатом и в сентябре 2019 года тот вернул картины. Сейчас они находятся в лаборатории фонда Государственных музеев Берлина, где их проверяют на подлинность.

Музей пообещал вознаграждение за полотна, но не уточнил его размер. Der Spiegel пишет, что потребовал за возвращение картин 5,25 миллиона евро. По информации издания, против юриста и его клиента — врача из Нижней Саксонии — возбудили дело о вымогательстве и краже.

Ранее сообщалось, что США вернули Украине похищенную во время Второй мировой войны картину с Иваном Грозным.