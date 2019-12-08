Трагедия в Одессе: количество жертв пожара выросло до десяти

В Одессе в воскресенье, 8 декабря, спасатели продолжают проводить поисковые работы на месте пожара в Одесском колледже, который унес жизни уже 10 человек. Судьба еще 10 человек остается неизвестной.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. В результате пожара здание практически разрушилось.

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11:22 Один из погибших в пожаре - 16-летний Кирилл Трофимчук. Об этом сообщила его мать Алена Трофимчук на своей странице в Facebook. Тело подростка отправили на ДНК-экспертизу.

10:56 «Думская» сообщает, что утром под завалами сгоревшего колледжа (дома Асвадурова) на Троицкой, 25 нашли еще двоих погибших.

Эту информацию подтвердили в полиции и ГСЧС. Тела обнаружили около 8:30. Сейчас проводятся мероприятия для их опознания. Таким образом, число жертв трагедии достигло десяти.