Испанские врачи реанимировали женщину, сердце которой не билось шесть часов

Испанские врачи вернули к жизни британку Одри Шуман, сердце которой не билось в течение шести часов. Медики назвали этот случай из ряда вон выходящим.

Об этом сообщает «ВВС».

Это самая долгая остановка сердца, когда-либо зарегистрированная в Испании. Шуман, постоянно живущая в Барселоне, сейчас практически полностью восстановилась.

В ноябре Одри вместе с мужем отправилась в пеший поход по Пиренейским горам. На высоте супруги были застигнуты снежным бураном, к которому оказались не готовы. У 34-летней Одри появились симптомы сильного переохлаждения: ей стало трудно говорить, затем – двигаться. Она упала, потеряв сознание. Ее муж Роан запросил экстренную помощь. Но еще до прибытия спасателей состояние женщины резко ухудшилось, и Роан счел, что она умерла.

Спасатели прибыли два часа спустя. К этому моменту температура тела Шуман упала до 18 градусов Цельсия. Когда ее доставили в больницу Барселоны, она не подавала никаких признаков жизни. Однако, как рассказал ее врач Эдуард Аргудо, тот же холод высокогорья, который чуть не убил Одри Шуман, одновременно помог ей выжить. Гипотермия защищала ее тело и мозг от разрушения, пока она была без сознания, сказал Аргудо.

- Если бы ее сердце остановилось на столь долгое время при обычной температуре тела, она бы умерла, - добавил он.

Врачам пришлось срочно использовать специальный аппарат экстракорпоральной оксигенации, который забирает у пациента кровь, насыщает ее кислородом и затем возвращает ее в кровеносную систему пациента. Постепенно она согрелась, и когда температура тела поднялась до 30 градусов, медики использовали дефибриллятор для восстановления сердечного ритма. От момента, когда муж вызвал спасателей, до той секунды, когда ее сердце запустили вновь, прошло шесть часов.

Шуман выписали из больницы спустя 12 дней. Переохлаждение отразилось на подвижности и чувствительности рук, но других следов перенесенной клинической смерти не наблюдается. Шуман говорит, что ничего не помнит о тех шести часах.

- В первые два дня после того, как я очнулась в отделении реанимации, я не вполне понимала, что происходит. После этого я попыталась больше разузнать о гипотермии. Просто поразительно, что мне удалось выжить, - сказала она. - Это можно было бы назвать чудом. Но это чудо произошло благодаря врачам.

Одри надеется, что уже весной сможет снова пойти с мужем в поход.

Напомним, что ранее британский врач восстановил лицо девушки, с которой произошел несчастный случай.