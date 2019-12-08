Хотела позвонить маме и попрощаться: Студентка одесского коллежда рассказала, как она и ее одногруппники едва не задохнулись из-за пожара

Студентка Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса рассказала, как пережила смертельный пожар 4 декабря, унесший жизни по меньшей мере 10 человек.

Видео ее рассказа опубликовано в Facebook-сообществе «Подслушано Одесса», сообщает УНИАН.

Девушка по имени Алла рассказала, что в роковой день у них была первая пара на пятом этаже. На перемене студенты спустились на четвертый этаж, где была преподавательница.

«Когда началась пара, мы услышали, как будто пробежало много людей, которые кричат. Я сначала подумала, что это как во время перемены дети просто бегают. Я вышла в коридор и увидела дым, который шел с третьего этажа. Забежала в кабинет и говорю: «У нас пожар!». Преподаватель выбежала и сказала: «Мы горим!». Она сказала взять вещи и выйти, чтобы попробовать как-то выбраться», – вспомнила девушка.

Студенты попытались выбраться из здания. Но путь наружу был заблокирован – уже на лестнице они столкнулись с густым черным дымом и жаром. Тогда группа вернулась обратно в кабинет и плотно закрыла двери. Преподавательница позвонила спасателям и попросила о помощи. Тем временем в их кабинет через щели начал проникать густой едкий дым. Одна из студенток начала паниковать и попыталась выброситься в окно, но ей не позволили это сделать. Дышать в кабинете становилось все сложнее.

«Когда кабинет был весь в дыму, я понимала, что все, уже дышать нечем, я начала молиться Богу. Я ему кричала: «Господи, спаси всех, кто здесь в кабинете, потому что я не знаю, как выйти», – рассказала студентка.

Через окно она увидела пламя, которое вырывалось с третьего этажа.

«Нас никто не видел. Мы кричали, нас никто не слышал. Наше окно было задымленным», – вспоминает Алла.

Один студент предложил вылезти в окно, чтобы их увидели. Они держали парня за ноги. Но под их окнами не было никого. Внизу были спасатели, которые тушили пожар, но машин с лестницами не было видно. Девушка хотела позвонить и попрощаться с мамой, но из-за дыма в телефоне ничего невозможно было рассмотреть.

«Я хотела позвонить маме. Я уже чувствовала, что задыхаюсь, и хотела просто попрощаться в последний момент. Я достала телефон, ничего не видно… Я понимаю, что с ней попрощаться не могу», – рассказала она.

В этом момент к ним все же подъехала машина с лестницей, по которой студентов эвакуировали. Последней из кабинета выбралась преподавательница. Когда все уже были на улице, то загорелся четвертый этаж.

«Я когда спустилась, я узнала, что мои одногруппники, которые были на пятом этаже, где мы были, на первой паре, оттуда выбросилась моя одногруппница, с пятого этажа. Она упала на бетон. Я просто молилась, говорю, господи, пожалуйста, спаси, это моя подруга!...», – вспоминает студентка.

Кроме того, один из ее друзей в пожаре попал без вести.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. В результате пожара здание практически разрушилось.