Трагедия в Одессе: Ночью в сгоревшем колледже нашли еще два тела

На месте пожара в Одесском колледже в понедельник, 9 декабря, продолжаются поисковые работы.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. В результате пожара одна студентка погибла. 5 декабря спасатели смогли зайти в помещение для поисков и нашли тело женщины. 6 декабря обнаружили два тела, а 7 декабря из-под завалов достали три тела и в больнице скончался один из спасателей. 8 декабря спасатели нашли тела еще двух жертв, Президент в связи с трагедией объявил общенациональный траур, на место трагедии приехал премьер-министр Гончарук.

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09:18 В ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро 9 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

9 декабря в 00:35 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека, а в 05:15 – тело еще одной жертвы. В больницах остается 9 человек.

Всего с начала разборки завала вывезено 1 тысяча 344 кубических метров строительных конструкций. Всего к работам привлечено 275 человек и 41 единица техники, из них от ГСЧС 112 человек и 10 единиц техники.