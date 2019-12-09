Николаевец решил броситься с Ингульского моста после проигрыша на игровых автоматах – ему помешали патрульные

В Николаеве ночью 9 декабря патрульные не дали парню спрыгнуть с Ингульского моста.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Около 00:20 ночи на служебный планшет патрульным поступил вызов о том, что неизвестный мужчина хочет покончить жизнь самоубийством.

Прибыв на место происшествия, полицейские увидели мужчину, который стоял за забором Ингульского моста и намеревался спрыгнуть на бетонное покрытие. На контакт парень не шел, но патрульные во время разговора узнали, что у него есть сестра и уговорили позвонить ей.

Через некоторое время на место происшествия приехала сестра мужчины, которая подошла к нему и начала разговаривать, уговаривала не прыгать.

Воспользовавшись моментом, патрульные смогли незаметно подойти ближе и схватили мужчину за одежду, а потом за руки. Парень пытался вырваться, но патрульные все же затащили его через забор на мост.

На место происшествия была вызвана карета скорой медицинской помощи. Как стало известно позже основанием такого поступка был долг в сумме пять тысяч гривен, которые парень проиграл в игровых автоматах.

Напомним, как патрульные стащили с Варваровского моста пьяного николаевца, который хотел покончить с собой.