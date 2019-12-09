Ночью в Николаеве сгорел автомобиль «ВАЗ»

В понедельник, 9 декабря, в Николаеве горел автомобиль «ВАЗ 2107» припаркованный на улице Привольной угол улицы Константиновской.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Информация о пожаре в Службу спасения «101» поступила в 00:14. По указанному адресу прибыло дежурное отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Пожар площадью 5 квадратных метров в 00:30 локализовали, в 00:45 - ликвидировали с помощью генератора пены средней кратности.

От ГСЧС привлекалось 6 человек и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что на Николаевщине из-за замыкания электропроводки загорелся автомобиль.