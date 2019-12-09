В Николаеве школьник из-за неудачной шутки одноклассника попал в больницу с серьезной травмой

В Николаеве школьник получил тяжкое телесное повреждение из-за неудачной шутки одноклассника.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В пятницу, 7 декабря, в полицию поступило сообщение из областной детской больницы о том, что около 08:00 к ним доставили 14-летнего парня с телесными повреждениями, которые, по словам матери пострадавшего, он получил в результате шалостей одноклассника.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицейские опрашивают свидетелей и участников. Мальчик находится в медицинском учреждении.

Предварительно следователи Заводского отдела полиции квалифицировали событие по статье 128 Уголовного кодекса Украины («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

В облздраве изданию уточнили, что мальчика прооперировали. Сейчас его состояние стабильно.

По информации «Преступности.НЕТ» его доставили в реанимацию с диагнозам: перфорация прямой кишки. Предварительно, речь идет о том, что мальчик сел на ножку перевернутого стула, который ему кто-то подставил.

Ранее сообщалось, что николаевская школьница издевалась над одноклассницей – выдала себя за «куратора виртуальной игры» и склоняла к самоубийству.