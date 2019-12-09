«Мало будет сказать, что результаты неудовлетворительны», - губернатор Стадник заявил, что после проверки в облавтодоре Харлана уволили

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что, после проверки в «Николаевском облавтодоре», в ГАК «Автомобильные дороги Украины» решили уволить директора облавтодора Дениса Харлана.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Стадник заявил, что слово «неудовлетворительны» не достаточно описывает результаты проверки в «Николаевском облавтодоре». В связи с этим Дениса Харлана уволили, однако это произойдет, когда выйдет из больничного отпуска.

«Получил копию приказа за подписью руководителя ГАК «Автомобильные дороги Украины», в котором говорится о результатах проверки деятельности директора предприятия ГП «Николаевский облавтодор». Мало будет сказать, что результаты неудовлетворительны. Поддерживаю решение руководителя ГАК «Автомобильные дороги Украины» об увольнении директора Николаевского облавтодора с должности», - написал Стадник.

Также он выразил надежду, что следующий начальник будет ответственно относиться к качеству дорог.

Отметим, что что с 2016 года в ГП "Николаевский облавтодор" сменилось 11 начальников.

5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах, которые на данный момент ликвидированы.

А 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле.

В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.

Также стоит напомнить, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана. Депутат обвинил его в том, что Харлан сдает технику в аренду фирме ООО «Мостдорбуд».

А депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин пытался выгнать с заседания областной комиссии директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана.

1 ноября стало известно, что Харлан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Спустя несколько часов он заявил, что сделал это под давлением. После этого Денис Харлан не пришел на депутатскую комиссию по вопросам инфраструктуры из-за страха за собственную безопасность. 5 ноября Харлан отозвал свое заявление об увольнении. Но уже 7 ноября попросил отстранить его от исполнения обязанностей руководителя облавтодора на время проведения проверки.

Стоит отметить, что в пятницу, 8 ноября, в Николаеве сотрудники управления стратегических расследований ДСР Нацполиции, следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры проводят следственные действия в здании Службы автодорог, расположенном на улице Галины Петровой, 2А.

Также, как ранее написала в своем блоге на «Преступности.НЕТ» журналистка Юлия Акимова рассказала о том, что тендер на эксплуатацию дорог разыграли между собой две частные фирмы, при этом в справках о наличии техники у обеих предприятий значилась техника ДП «Николаевский облавтодор».