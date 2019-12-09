Пересекал железнодорожные пути в неустановленном месте: На Николаевщине поезд насмерть сбил мужчину

В воскресенье, 8 декабря, на территории Веселиновского района поезд сообщением «Помошная - Одесса» сбил человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось около 23:30 на третьем пути железной дороги станции «Колосовка». На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители установили, что 35-летний местный житель пересекал железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте, в результате чего произошло контакт локомотива электровоза и пешехода, в результате чего он погиб на месте происшествия.

Сейчас тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей». Продолжаются следственные действия.

Напомним, как в Корабельном районе Николаева поезд сбил насмерть человека.