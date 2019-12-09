На Николаевщине на одесской трассе автомобиль вылетел в кювет – погибла женщина

В Николаевской области, возле села Федоровка Березанского района 9 декабря в ДТП погибла 37-летняя пассажирка автомобиля «Mitsubishi Space Wagon».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось примерно в 8:00 на 69-м километре автодороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск». По предварительным данным, 31-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где в дальнейшем столкнулся с деревом. В результате ДТП пассажирка автомобиля от полученных травм погибла на месте происшествия. Водитель от госпитализации отказался.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам 050-013-01-48, 102.

Напомним, что ранее в Николаеве на перекрестке столкнулись «Toyota» и мотоцикл.