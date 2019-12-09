В Николаеве новорожденную девочку бросили на остановке – к счастью, ребенка отнесли в больницу

В Николаеве ночью 9 декабря неизвестная женщина принесла новорожденную девочку в приемное отделение городской больницы №5.

Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевского городского совета.

По словам женщины, она нашла девочку на остановке общественного транспорта. Возраст новорожденной – одни сутки, девочка здорова, ее жизни ничего не угрожает. Ребенок находится в родильном отделении городской больницы №5, его осмотрели врачи, выполнены все необходимые мероприятия.

Управление здравоохранения напомнило, что во всех родильных домах города, городской детской больнице №2 и городской больнице №5 работают «Окошки жизни» для анонимного приема детей, родители которых не планируют оставить их в семье. «Окошко жизни» оборудовано специальным теплым одеялом, пеленкой. Туда кладется ребенок, окошко закрывается и срабатывает датчик, далее этот ребенок попадает в руки медработников и получит надежду на жизнь. «Окошки жизни» работают по следующим адресам:

- родильный дом №1 – улица Экипажная, 5 (возле приемного отделения); - родильный дом №2 – улица Строителей, 8 (возле центрального входа); - родильный дом №3 – улица Киевская, 3 (возле приемного отделения); - детская больница №2 – улица Рюмина, 5 (возле приемного отделения); - городская больница № 5 – проспект Богоявленский, 336 (около приемного отделения).

Напомним, что на Николаевщине многодетная женщина оставила новорожденного сына на пустыре и он умер.