В Николаеве на Варваровском мосту столкнулись «Renault», «КрАЗ» и бензовоз - виновник ДТП на «Toyota» скрылся

В Николаеве в понедельник, 9 декабря, на Варваровском мосту случилось ДТП с участием четырёх автомобилей.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаевской области.

«Renault Duster» двигался в сторону Варваровки, ему навстречу ехал военный «КрАЗ», а в правом ряду от «Renault» двигался бензовоз.

По словам свидетелей, навстречу «Renault» через сплошную линию вылетел «Toyota Land Cruiser». Водитель «Renault», пытаясь уйти от столкновения, вывернул руль вправо и столкнулся с бензовозом, после чего его откинуло в «КрАЗ».

В результате ДТП бензовоз не получил никаких повреждений и уехал. На месте остались «Renault» и «КрАЗ», они оформляют происшествие. Водитель «Toyota» скрылся, его разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что николаевцев просят сдать кровь пострадавшему в ДТП мотоциклисту – ему срочно нужны доноры.