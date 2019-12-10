В Черкассах спасли рыбака, который сбился с курса – мужчина стрелял в воздух, чтобы его нашли

В Черкассах водный патруль спас рыбака, заблудившегося на воде, и собаку, которая была в его лодке.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Днем ​мужчина пошел порыбачить на Днепре, но внезапно в лодке перестал работать двигатель. Мобильный телефон мужчины не ловил связь, поэтому все попытки известить о том, что он попал в беду, были напрасными. Наступление темноты окончательно сбило мужчину с курса и он заблудился.

Около 20:00 тревогу забили родные рыбака. Жена сообщила, что последний раз разговаривала с мужем около 14 часов. После этого связь с ним потерялась, а мобильный отвечал, что абонент вне зоны досягаемости. Встревоженная женщина обратилась за помощью в полицию. Оперативный дежурный передал информацию патрульным по обслуживанию водных объектов Вадиму Ковальскому и Сергею Кондратюку, которые срочно отправились на поиски человека.

«Полицейские обследовали реку, днепровские острова, прибрежные зоны и постоянно звонили на номер мужчины с надеждой, что услышат его, однако результатов не было. На минуту мобильный телефон мужчины появился в сети, и рыбаку все же удалось выйти на связь. Он сообщил, что находится на острове, но точное место указать не может, поскольку потерял ориентир в темное время суток. Спасло то, что у мужчины было с собой ружье. Стреляя вверх, он ориентировал патрульных на возможное местоположение. В полночь мужчину нашли в лодке и с четвероногим другом», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее на Николаевщине дважды пришлось спасать рыбаков, которые из-за непогоды не могли вернуться на берег.