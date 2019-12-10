Трагедия в Одессе: ГСЧС готовит демонтаж одной из стен сгоревшего здания

В Одессе 10 декабря продолжается ликвидация последствий, связанных с пожаром в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. Всего в результате пожара по состоянию на утро 10 декабря погибли 12 человек.

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09:54 В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 9 часов 10 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Во внутреннем дворе установлено 344 деревянных поддонов и выгружено 1 тысячу 43 тюка с сеном для амортизации при осуществлении демонтажа стены. Продолжаются подготовительные работы по демонтажу стены.