В центре Николаева «Nissan» снес дорожный знак и врезался в забор – водитель говорит, что уходил от столкновения

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Утром во вторник, 10 декабря, в Николаеве на пересечении улиц Дунаева и Фалеевская произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Nissan».

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

На фото можно заметить, что автомобиль выехал за пределы проезжей части и снес дорожный знак. Также транспортное средство зацепило и забор.

Как пишут «Новости-Н», «Nissan» двигался по улице Дунаева, со стороны улицы Пушкинской в направлении улицы Декабристов. На перекрестке двигавшийся во встречном направлении неустановленный автомобиль черного цвета неожиданно повернул налево, на улицу Фалеевскую, не пропустил ехавший прямо «Nissan». Водитель авто, уходя от столкновения, вывернул руль влево, выехал за пределы проезжей части, снес дорожный знак и врезался в забор жилого дома.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Автомобиль темного цвета, спровоцировавший ДТП, скрылся.

Напомним, как в Николаеве пьяный водитель «Москвича» выехал на тротуар и снес дорожный знак.