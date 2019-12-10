Никоалевские спасатели дважды за сутки тушили пожары в частном секторе - сгорел телевизор в доме и хозпостройка

В понедельник, 9 декабря пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области дважды привлекались к тушению частных строений граждан.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Первый пожар случился на улице Шевченко село Ивано-Кепино Снигиревского района области, о нем спасателям сообщили в 08:20. По прибытию дежурного караула 24-й государственной пожарно-спасательной части выяснено, что пожар возник в одной из комнат жилого дома, по предварительным данным ее причиной стало короткое замыкание электросети (телевизора). В 8:50 пожар локализовали, а в 9:50 - ликвидировали, не допустив распространения огня на смежные помещения.

Пожарные 19-й ГПСЧ в 16:20 получили сообщение о том, что на улице Мира в селе Зеленое Николаевского района горит хозяйственная постройка на территории частного домовладения. По прибытию выяснилось, что пламенем охвачены деревянные балки перекрытия и солома, которая хранилась внутри. В 16:45 пожар площадью 20 квадратных метров локализовали, в 17:25 - ликвидировали, его причина устанавливается.

К тушению пожаров привлекалось 2 пожарные автоцистерны, 8 человек от ГСЧС. На местах работали сотрудники правоохранительных органов.