В Николаеве на автомойке обнаружили труп работника без признаков насильственной смерти

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Утром в среду, 11 декабря, в Ингульском районе Николаева на автомойке местные жители обнаружили труп мужчины.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Автомойка самообслуживания, где было обнаружено тело работника, расположена на улице Волонтерской. Предварительно, мужчина умер естественной смертью. Внешних признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения обстоятельств и причин гибели.

Напомним, как 18 сентября 2019 года на автозаправке на улице Новозаводской обнаружили застреленными трех её работников. По подозрению в причастности к убийству задержали их бывшего работника. У задержанного нашли два револьвера под патрон Флобера, один травматический пистолет и еще один, скорее всего, пистолет Макарова и глушитель. Также нашли патроны, которые по маркировке совпадают с гильзами, найденными на месте убийства. Ранее он попадал в поле зрения правоохранителей из-за незаконного оборота оружия. Основная версия преступления – неприязненные отношения.