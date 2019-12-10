«Наверное, в области все проблемы решены», – мэр Сенкевич «потроллил» губернатора Стадника в ответ на претензии по освещению улиц Николаева

Николаевский городской голова Александр Сенкевич ответил на претензии главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника по поводу недостатка освещения на улицах города.

Свой ответ он опубликовал на странице в Facebook.

Напомним, 7 декабря глава Николаевской ОГА Александр Стадник приехал таксистам, которые перекрывали движение по Варваровскому мосту. Одной из тем, которую затронули во время их общения, было недостаточное освещение улиц города, что также является одной из причин совершения ДТП.

«Недавно председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник выразил недовольство уличным освещением в Николаеве. Наверное, в Николаевской области уже все проблемы решении и пришло время заняться вопросами Николаева», - написал мэр города.

Также он сообщил, что за 2019 год на улицах города установили 2 тысячи 600 LED-светильников. Освещение было установлено на улицах Адмирала Макарова (Никольская - Пушкинская), Чкалова (проспект Богоявленский - 3 Слободская), 3-я Слободская (Чкалова - проспект Центральный; Потемкинская - 68 Десантников, а также дворы по улице 3-я Слободская), 68 Десантников, проспект Мира (проспект Богоявленский - Новозаводская), микрорайон Намыв (дворы), улица Карпенко (дорога от 1 КП до улица Белая и дворы), ПГУ (дорога и дворы), проспект Центральный (3-й Слободская - Садовая; Бузника - 8 Марта, а также дворы), Сквер имени 61-го коммунара (по улице 3 Слободская), 2-я Поперечная, Спортивная, Никольская (Садовая – Большая Морская), Чкалова (3-я Слободская - Садовая), Садовая (Пограничная - Никольская), Пограничная (проспект Мира - Садовая).

Также мэр сообщил, что именно в 2019 году осветили улиц больше, чем за предыдущие годы.

«Мы начали работу по монтажу освещения на тех дорогах, где фонарей не было испокон веков - начиная от заметных на «перегоне» на проспекте Богоявленском и заканчивая малозаметными улицам в таких отдаленных районах, как Терновка, Варваровка, Коренихи и так далее», - пишет мэр.

Кроме того, Сенкевич указал на то, что ждет помощи от Стадника в вопросах ремонта Варваровского моста, а также дорог государственного значения, проходящих через город.

«Пользуясь случаем, хочу напомнить, что у города действительно накопилось несколько глобальных и насущных вопросов, решение которых потребует вмешательства и помощи председателя Николаевской ОГА. Эти вопросы касаются поиска финансирования на ремонт Варваровского моста, ремонт дорог госзначения, пролегающих через Николаев (например, проспект Героев Украины, Пушкинская, Никольская и Большая Морская между Ингульским и Варваровским мостами, дорожное покрытие на мостах), строительство объездного пути к порту, эффективного распределения субвенций в медицинской сфере и многое другое», - написал Сенкевич, добавив, что готов к совместному сотрудничеству.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Александр Стадник возмутился, что на выезде из региона в Херсонскую область работает овощной рынок, который находится в антисанитарных условиях.