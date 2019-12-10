В Николаеве патрульные ищут водителя «Mercedes» на еврономерах, который скрылся с места ДТП

В Николаеве патрульные ищут водителя черного автомобиля «Mercedes-Benz» с болгарскими номерами СА6110ХА, который 6 декабря врезался в припаркованный автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Происшествие случилось 6 декабря около 20:05 в Николаеве на улице Генерала Карпенко, возле дома №2/1. Водитель «Mercedes-Benz» врезался в припаркованный автомобиль «Hyundai», после чего уехал с места происшествия.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП просит граждан, которые имеют какие-либо сведения о ДТП или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам (063) 996 65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1Б/1, кабинет 113.

Напомним, ранее николаевские патрульные искали водителя «девятки», который врезался в ограждение и уехал.