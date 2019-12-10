Николаевские таксисты митинговали возле управления патрульной полиции – причиной стал конфликт во время похоронной процессии

В Николаеве работники службы такси «994» приехали под управление патрульной полиции и перекрыли улицу Новозаводскую.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что во вторник, 10 декабря, более ста автомобилей службы такси «1544» устроили автопробег, похоронную процессию по центру Николаева с повязанными траурными ленточками в память о погибшем в ДТП коллеге.

Информация постоянно обновляется...

19:49 В комментарии «Преступности.НЕТ» один из митинговавших таксистов Андрей Горожанский рассказал, что конфликт улажен. Водители такси и патрульные, по его словам, пожали друг другу руки, и претензий ни у кого нет.

19:25 Акция возле управления патрульной полиции окончена, таксисты разъехались.

19:13 Один из работников такси рассказал, что колонна двигалась от пересечения улиц 1-я Слободская и Большая Морская, и возле поворота в сторону микрорайона «Северный» одна из машин заблокировала дорогу для проезда катафалка, тем самым перекрыв дорогу троллейбусу. Тогда остановились сотрудники патрульной полиции, после чего, с их слов, и началась перепалка.

– Они (патрульные, – ПН) остановили колонну, вышли ребята поговорить, патрульные начали грубо разговаривать, в итоге дали одному из парней подзатыльник, другого загнали в машину, – сказал мужчина.

В то же время, другой очевидец этого инцидента утверждает, что патрульные несколько раз «дали по шее» его коллеге.

– Я перекрывал троллейбус, подъехали патрульные, попросили убрать машину с пешеходного. Патрульные сходу начали дерзить, парень никакого сопротивления не оказывал.

Таксисты утверждают, что есть видеозапись этого происшествия, снятая из троллейбуса, которую предоставили начальнику управления Виталию Даниле.

18:55 Несколько представителей приехавших таксистов прошли внутрь здания к начальнику управления Виталию Даниле, где обсуждают причину их приезда. Якобы у них есть видео, на котором запечатлен конфликт на Терновском кольце. В общей сложности возле здания находятся несколько десятков водителей такси.

18:51 На входе в здание управления стоят несколько сотрудников спецподразделения патрульной полиции ТОР в амуниции с автоматами.

18:44 Корреспондент «Преступности.НЕТ» спросил у нескольких водителей, почему они приехали. Кто-то отказался говорить на камеру, кто-то ответил, что знает только то, что патрульные превысили свои полномочия.

На данный момент машины припаркованы возле управления по оба края проезжей части. Водители стоят рядом со своими машинами. Между тем отдельных водителей просят перепарковать свои автомобили, чтобы они не мешали проезду остальных участников дорожного движения.

18:43 По словам таксистов, в ходе автопробега, возле Терновки у них возник конфликт с патрульными полицейскими. Так, большое количество автомобилей образовало пробку и в ходе разбирательств полицейские якобы избили троих из них.

Как известно, 7 декабря на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси его пассажир погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и его пассажирка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» – тот попросил парня сесть за руль, потому что выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину.

За рулем «Daewoo» был водитель такси Юрий Мавродиев. Его пассажир – участник платформы «МрійДій» 32-летний Александр Санько.

Вечером 7 декабря десятки автомобилей такси заблокировали движение по Варваровскому мосту, требуя ареста водителя «Lexus».

9 декабря глава Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун арестовала водителя автомобиля «Lexus», 21-летнего Виктора Лобанова на два месяца без права на внесения залога.

Напомним, что ранее таксисты «Uklon» устроили мини-акцию протеста в центре Николаева из-за «грязных» методов конкуренции со стороны местных баз. А николаевский бизнесмен рассказал, что на него напали таксисты базы «994», которые устроили разборки с водителем «Уклона». Редакция «Преступности.НЕТ» обратилась за комментарием на базу такси «994», её администраторы сказали, что передали информацию руководству, которое будет решать, давать свою позицию по данному происшествию или нет. Ответа на данный момент не последовало.

Ранее в Николаеве задержали таксиста без лицензии – после этого ДК и таксисты перекрывали Богоявленский проспект.