В Николаеве грузовик «DAF» протаранил «Газель» – из-за аварии образовалась пробка

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Утром в среду, 11 декабря, в Николаеве на улице Круговой произошло дорожно-транспортное происшествие при участии грузового автомобиля «DAF» и «Газели».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, оба транспортных средства двигались по Херсонскому шоссе в сторону улицы Троицкой в попутном направлении. Как поясняет водитель фуры, когда он пытался обогнать «Газель», то последняя начала движение влево, вследствие чего и произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате аварии пострадал водитель «Газели» – предварительно, у него закрытая ЧМТ. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

Из-за аварии на этом участке сильно затруднено движение транспортных средств – образовалась автомобильная пробка.

Фото: Facebook\ Федор Левченко Фото: Facebook\ Федор Левченко Фото: Facebook\ Федор Левченко

Напомним, как на площади Победы в Николаеве «маршрутка» врезалась в фуру – пострадала пассажир.