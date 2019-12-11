На выезде из Николаева перевернулся «ВАЗ» – водитель чудом выжил и не получил серьезных травм

Вечером в среду, 11 декабря, под Николаевом на Баштанском шоссе перевернулся легковой автомобиль «ВАЗ».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ» двигался по Баштанскому шоссе и в районе поворота в сторону поселка Мешково-Погорелово врезался в дорожный знак и перевернулся. Предварительная причина аварии – водителя ослепил автомобиль, который ехал по встречной полосе движения, и водитель потерял управление.

В результате аварии незначительные травмы, буквально царапины получил 81-летний мужчина, который находился за рулем легковушки – его забрала карета скорой медицинской помощи для обследования, у мужчины поднялось давление.

Судя по повреждениям автомобиля, мужчина чудом выжил и не получил серьезных травм. Сейчас на месте работают полицейские, прибыл эвакуатор, обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее в Николаеве столкнулись «маршрутка» и легковушка, последняя от удара перевернулась на бок.