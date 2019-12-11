На Николаевщине «Газель» сбила насмерть пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте

В Николаевской области 11 декабря в селе Половинки Николаевского района водитель автомобиля «ГАЗ-2705» сбил 56-летнего мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось около 17:50 на автодороге «Одесса-Мелитополь-Новоазовск». Пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в результате ДТП от полученных телесных повреждений он погиб.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам (093) 714-45-20, 102.

Напомним, что ранее в Кривом Озере «Range Rover» насмерть сбил велосипедиста, который пересекал дорогу по «зебре».