В Николаеве и области за сутки произошло три пожара в частных домовладениях

В Николаеве и области 11 декабря произошло три пожара на территориях частных домовладений.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Два пожара зарегистрированы в Вознесенском районе. Так, в 12:37 поступило сообщение о пожаре летней кухни на улице Глебова в Вознесенске. Как выяснилось, в результате короткого замыкания электросети загорелось перекрытие здания. Пожарные 12-й государственной пожарно-спасательной части в 13:05 локализовали пожар на незначительной площади, а в 13:15 - ликвидировали.

Позже, в 18:18, спасателям сообщили о пожаре на улице Школьной в селе Щербановское. Здесь горело перекрытие террасы частного жилого дома. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. В 19:21 его локализовали, в 20:20 – ликвидировали. Причина устанавливается. Дежурный караул не допустил полного уничтожения здания. Для помощи 12-й ГПСЧ привлекалась местная пожарная команда села Щербани.

В этот же день отделение газодымозащитников 1-й ГПСЧ ликвидировали пожар площадью 10 квадратных метров в жилом доме на улице Вазовой в микрорайоне Терновка города Николаева.

К тушению пожаров в целом привлекалось три единицы техники, двенадцать человек ГСЧС, от МПК одна единица техники, два человека.

Напомним, как в Снигиревке из-за неправильной эксплуатации печи горел частный дом.