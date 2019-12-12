В Казахстане художник у посольства Украины попросил прощения за слова президента Токаева – полиция отобрала у него плакат, но не стала задерживать

В Астане гражданин Казахстана вышел с пикетом у здания Украинского посольства, с целью принести извинения перед Украинским народом за слова президент Касым-Жомарт Токаева, об аннексии Крыма. За это на него напал сотрудник полиции.

Об этом свидетельствуют соответствующее видео, размещенное в соцсетях.

Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке : «Вибачте за нього» и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.

Журналистам Ахмедьяров сказал, что пришел просить прощения у народа Украины за недавние слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме.

Асхату Ахмедьярову не позволили развернуть плакат у стен посольства. Практически сразу его схватили сотрудники специализированной службы охраны, которые вырвали из его рук плакат.

Вышедшие представители посольства попросили собравшихся у посольства отойти от входа. Они отказались комментировать произошедшее.

Прибывший к месту патруль не стал задерживать Ахмедьярова. Он уехал на своей машине. Плакат ему не вернули.

Напомним, ранее Президент Казахстана заявил, что не считает захват Россией Крыма аннексией.