Полиция задержала двух «свободовцев» за драку с нардепом от «Слуги народа» Богданцом

В четверг, 12 декабря, правоохранители около 05.00 пришли по месту жительства свободовцев Олега Куцина и Алексея Кайды и задержали их за драку с нардепом Андреем Богданцом, которая произошла на заседании аграрного комитета парламента.

Об этом сообщил лидер «Свободы» Олег Тягнибок в Facebook.

«Сегодня в 05.00, в лучших кегебистских традициях, лица, которые называют себя правоохранителями начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческой четы Карпатская сечь и Алексея Кайды, ветерана войны, народного депутата Украины VII созыва. Причина - заявление нардепа от СН Андрей Богданца. Того самого ранее судимого провокатора, который вчера получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета», - заявил Тягнибок.

Тягнибок добавил, что Кайду пытаются забрать в Печерский райотдел полиции.

Как известно, конфликт спровоцировали «свободовцы» Эдуард Леонов, Игорь Мирошниченко и Юрий Сиротюк, которые набросились на председателя подкомитета по вопросам ценообразования и развития внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, ветерана АТО Андрея Богданца. Причиной стал вопрос о внедрении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Напомним, ранее Олег Ляшко напал на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса в аэропорту «Борисполь». 18 ноября Бориспольская прокуратура сообщила о подозрении Ляшко за нападение на Андрея Геруса.

На время расследования суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Михаила Волынця от партии «Батьківщина» и Виктории Сюмар от партии «Европейская солидарность».