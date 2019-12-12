В России во время ремонта загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов»

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» загорелся во время ремонта в Мурманске.

Об этом сообщают российские СМИ.

Есть пострадавший, еще один человек пропал - он был в трюме, когда на второй палубе начался пожар.

Очевидцы говорят, что с верхней палубы идет густой черный дым. Тушение ведется по повышенному номеру сложности. Как уточнил российский Интерфакс, по состоянию на 11:00 (время киевское) горит уже 600 кв. м, в энергоотсеке горят электрокабели.

Пожарные считают, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварке. На место пожара выехал губернатор Мурманской области.

Как известно, авианосец «Адмирал Кузнецов» был в 1982-1991 годах построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе. России он достался во многом из-за того, что в 1990 году был зачислен в Северный флот СССР. Этот тяжёлый авианесущий крейсер единственный в составе ВМФ России в своем классе.

Напомним, что «Адмирал Кузнецов» возглавил рейтинг худших авианосцев в истории.