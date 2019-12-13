В Николаеве водитель «Toyota Prado» сбила 13-летнего мальчика

В Николаеве в пятницу, 13 декабря, водитель «Toyota Prado» сбила 13-летнего мальчика.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло около 08:20. 33-летняя женщина допустила наезд на несовершеннолетнего, который переходил проезда часть по улице Потемкинской в районе парка Петровского.

Вследствие ДТП 13-летнего мальчика госпитализировали в медицинское учреждение.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд соответствующих экспертиз. Продолжаются следственные мероприятия.

Сейчас решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, как в Николаеве начали судить водителя «Daewoo», который под наркотиками сбил насмерть девушку-подростка.