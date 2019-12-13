На Николаевщине в ДТП попала «Tesla», которую владельцы недавно купили и растаможили

Фото - иллюстрация В Николаевской области 13 декабря на трассе М-14 в районе села Нечаянное в ДТП попал автомобиль «Tesla 3».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По их словам, водитель «Tesla», которая ехала из Одессы в Николаев, не справилась с управлением и слетела в кювет. Автомобиль получил механические повреждения, ни девушка, ни её пассажир не получили травм. По предварительной информации, владельцы только недавно купили этот автомобиль и возвращались из Одессы, где его растаможили.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили факт ДТП. Водитель «Tesla» в момент ДТП была абсолютно трезвой. Сейчас на месте происшествия ожидают эвакуатор, который доставит автомобиль в Николаев.

Напомним, что ранее на выезде из Николаева перевернулся «ВАЗ», его водитель чудом выжил и не получил серьезных травм.