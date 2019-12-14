Николаевские патрульные ищут водителя микроавтобуса, который скрылся с места ДТП

В Николаевской области патрульные ищут водителя, вероятно, микроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter», который уехал с места ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

ДТП случилось 12 декабря около 21:30 на автодороге Н-14, в районе 211-го километра.

«Автомобиль светлого цвета, возможно «Mercedes-Benz Sprinter», номерной знак которого неизвестен, допустил боковое контактирование с автомобилем «Scania», после чего покинул место происшествия», - сообщили в патрульной полиции.

Отдел розыска и обработки материалов патрульной полиции просит граждан, которые имеют какие-либо сведения о ДТП или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам (063) 996 65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1Б/1, кабинет 113.

Напомним, что ранее полиция разыскивала свидетелей смертельного ДТП в Вознесенском районе.