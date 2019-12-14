В Канаде осьминог едва не утопил хищную птицу, пытавшую его съесть – животных пришлось разнимать

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В Канаде, в одном из рыбных хозяйств в Ванкувере белоголовый орлан попытался съесть большого осьминога, но моллюск решил защититься и чуть не утопил птицу. Сотрудники хозяйства помогли орлану освободиться.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

Люди узнали о происшествии, когда сбежались на крик птицы. Темно-красный осьминог плотно сжал своими щупальцами тело орлана и не давал ему вырваться.

- Сначала мы просто смотрели и не знали – вмешиваться ли. Потому что, вы же понимаете, это природа, - сказал один из очевидцев Джон Илетт.

В итоге мужчины поняли, что орлан может утонуть, и решили его спасти. Для этого они вытащили моллюска и птицу на борт лодки и там разняли. Испуганный орел взлетел и уселся на ближайшем бревне. Сотрудники рыбного хозяйства сказали, что никогда не встречали такого большого осьминога в природе.

- Это была очень крутая ситуация. Я здесь уже 20 лет, и это одно из самых впечатляющих зрелищ, которые я когда-либо видел, - отметил Илетт.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевском водохранилище спасатели достали из-под льда оленя.

Вадим Богданов

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