В Канаде осьминог едва не утопил хищную птицу, пытавшую его съесть – животных пришлось разнимать

В Канаде, в одном из рыбных хозяйств в Ванкувере белоголовый орлан попытался съесть большого осьминога, но моллюск решил защититься и чуть не утопил птицу. Сотрудники хозяйства помогли орлану освободиться.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

Люди узнали о происшествии, когда сбежались на крик птицы. Темно-красный осьминог плотно сжал своими щупальцами тело орлана и не давал ему вырваться.

- Сначала мы просто смотрели и не знали – вмешиваться ли. Потому что, вы же понимаете, это природа, - сказал один из очевидцев Джон Илетт.

A fishing crew shot this video of a knock-down, drag-out fight between an octopus and bald eagle off the coast of northern Vancouver Island. Read more about how they rescued the raptor: https://t.co/NW7hCPebDH pic.twitter.com/eNhskH86rA — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) December 11, 2019

В итоге мужчины поняли, что орлан может утонуть, и решили его спасти. Для этого они вытащили моллюска и птицу на борт лодки и там разняли. Испуганный орел взлетел и уселся на ближайшем бревне. Сотрудники рыбного хозяйства сказали, что никогда не встречали такого большого осьминога в природе.

- Это была очень крутая ситуация. Я здесь уже 20 лет, и это одно из самых впечатляющих зрелищ, которые я когда-либо видел, - отметил Илетт.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевском водохранилище спасатели достали из-под льда оленя.