На Николаевщине разыскивают пропавшего без вести мужчину

В Николаевской области Первомайский отдел полиции разыскивает без вести пропавшего 57-летнего Константина Владимировича Агатьева.

Об этом говорится в сообщении Первомайского отдела полиции.

Мужчина 10 декабря ушел с работы домой и не вернулся. В настоящее время связь с ним отсутствует и местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные русые, глаза светлые, лицо овальное, носит очки. Был одет в синюю болоньевую куртку, черные спортивные штаны, белые кроссовки, черную вязаную шапку. При себе имел мужскую сумку из кожзаменителя черного цвета с ремнем через плечо.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Первомайский отдел полиции по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-53-02, 093-631-8450, 099-136-2734 и 102.