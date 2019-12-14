В центре Николаева в ливневку провалился автомобиль «Газель»

В Николаеве на улице Набережная в решетку ливневой канализации провалился автомобиль «Газель».

Об этом в Facebook-группе «Николаев - лучший город» сообщил пользователь соцсети Никодим Малашин.

Судя по фото и комментариям к записи, прутья решетки не выдержали вес автомобиля и провалились под передним левым колесом.

Депутат Николаевского горсовета Федор Панченко также написал, что через час после происшествия там уже работал сварщик коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорор» и поломку ливневки отремонтировали.

Напомним, как в феврале в Николаеве автомобиль въехал в открытую ливневку, в результате чего пострадали три человека.