В Житомирской области полицейский на скорости врезался в дерево – один человек погиб

В Житомирской области полицейский за рулем автомобиля врезался в дерево, в результате чего погиб один человек и еще один получил телесные повреждения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Полицейский роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Житомирской области за рулем автомобиля «Volkswagen Passat» с двумя пассажирами на высокой скорости выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП один пассажир скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Следователи территориального управления ГБР сообщили полицейскому о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, как под Черниговом сержант полиции насмерть сбил велосипедиста.