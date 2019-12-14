В Николаеве на проспект Центральный выкатился припаркованный «Daewoo» без водителя – обошлось без столкновения автомобилей

В Николаеве вечером 14 декабря на проспект Центральный, в районе пересечения с улицей 3-я Слободская, выкатился припаркованный «Daewoo Lanos».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водители, которые двигались по проспекту, успели среагировать на помеху и избежать столкновения.

Очевидцы начали отталкивать автомобиль из проезжей части, а вскоре на месте появился и владелец «Daewoo», который забыл поставить свою машину на стояночный тормоз.

Напомним, как в Николаеве легковушка без водителя выехала на середину проспекта и патрульные с очевидцами оттолкали ее к обочине.