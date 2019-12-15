На Николаевщине спасатели выезжали тушить автомобиль, гараж и частный жилой дом

В субботу, 14 декабря, спасатели Николаевской области привлекались для тушения пожаров автомобиля «ГАЗ-69А», гаража и частного дома.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 17:27 в Службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о возникновении пожара гаража на территории частного домовладения по улице Освобождения в пгт Врадиевка.

«На место выехал дежурный караул 13-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что рядом с очагом горения расположены здания. Благодаря оперативно-принятым мерам не допущено распространение огня на жилой дом. В 17:38 пожар локализован и в 19:06 полностью ликвидирован на площади 90 кв.м. Огнем уничтожено хозяйственное сооружение и повреждены металлические конструкции гаража. К тушению привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети», – говорится в сообщении.

В 20:25 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Соборная села Новопетровка Снигиревского района.

«По прибытию пожарные 24-й Государственной пожарно-спасательной части выяснили, что горение началось с крыши. В 21:12 пожар был локализован, в 23:30 – ликвидирован на площади 50 кв.м. Спасатели не допустили распространения огня на большую площадь. К тушению привлекались шесть человека личного состава и одна единица техники. Причина пожара устанавливается», – сообщили в ведомстве.

А в 22:18 спасателям сообщили о пожаре автомобиля «ГАЗ-69А», который был припаркован на территории частного домовладения по улице Леси Украинки в городе Новая Одесса.

«На место вызова было направлено отделение 21-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что горит салон автомобиля. Благодаря своевременно принятым мерам удалось быстро укротить пламя. В 22:31 пожар локализован и в 22:37 ликвидирован на площади 2 кв.м. На месте работала одна единицы техники и три человека личного состава. Причина пожара устанавливается», – сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, в Николаеве и области 11 декабря произошли три пожара на территориях частных домовладений.