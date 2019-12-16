На Филиппинах произошло мощное землетрясение – есть погибший и пострадавшие

На юге Филиппин на острове Минданао зафиксировали сразу несколько подземных толчков магнитудой до 6,9.

Об этом сообщила Американская сейсмологическая служба в воскресенье, 15 декабря, передает DW.

«Эпицентр находился к югу от многонаселенного города Давао. Предупреждения о цунами тоже не последовало», - говорится в сообщении.

По данным местных властей, погиб один ребенок, кроме того 14 человек получили травмы.

Филиппины находятся в так называемом Тихоокеанском огненном поясе - регионе с повышенной сейсмической активностью. В октябре в стране произошло два мощных землетрясения, в результате которых погибли более 20 человек, еще 400 пострадали.

Напомним. в Албании после землетрясения провели поисково-спасательную операцию – 50 погибших, около двух тысяч получили травмы.