Жизнь остановилась: В Италии пришлось эвакуировать половину города из-за авиабомбы времен Второй мировой войны

Власти итальянского города Бриндизи эвакуировала 54 тысячи жителей (в городе проживает около 90 тысяч человек, – ПН) из-за обезвреживания обнаруженной в ноябре британской бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на газету La Repubblica.

Жители должны были покинуть город до 8 утра воскресенья. После этого жизнь в Бриндизи замерла, было приостановлено движение поездов и авиатранспорта.

Это была самая большая эвакуация городского населения в Италии. В эту операцию были вовлечены тысячи людей, в том числе полиция, пожарные и военные. Улицы города патрулировали с помощью беспилотников, чтобы отследить возможных нарушителей приказа об эвакуации.

Незадолго до полудня стало известно, что специалистом удалось без проблем нейтрализовать бомбу, содержавшую 40 килограммов тринитротолуола.

Напомним, в марте 2017 года в Николаеве во время земляных работ обнаружили элемент авиабомбы.