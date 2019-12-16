Во Франции из-за наводнения более 40 тысяч домов остались без электричества, есть погибшие

Штормовой ветер и обильные осадки стали причиной смерти двух людей во Франции.

Об этом сообщает телеканал France24.

В зоне мощного циклона на юге страны оказались 11 департаментов, власти предупреждают о высоком уровне опасности.

По донным издания, оба погибших – мужчины 70 и 76 лет. Еще пять человек получили серьезные телесные повреждения в результате падения деревьев на их автомобили.

Отмечается, что 70-летний мужчина умер в Антлантических Пиренеях в пятницу, когда его автомобиль врезался в упавшее дерево. В Эспьене, в регионе Лот-и-Гаронна, 76-летнего мужчину смыл сильный поток воды, когда он вышел на улицу забрать почту. Спасатели нашли его тело спустя 24 часа более чем в километре от его дома.

«Около 40 тысячи французских домохозяйств остаются. Над ликвидацией последствий стихии работают около 2000 специалистов. По последним данным, электроснабжение удалось восстановить в 15 тыс. пострадавших домохозяйств», - говорится в собщении.

Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды.

Напомним, на Японию в субботу, 12 октября, обрушился мощный тайфун «Хагибис», который принес сильные ливни и наводнения.