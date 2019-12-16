На Николавещине «Mitsubishi» врезался в отбойник - спасатели деблокировали его из-под конструкций

Возле села Полигон Витовского района в понедельник, 16 декабря, «Mitsubishi Outlander» врезался в отбойник.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 7:20 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Херсонское шоссе. На место происшествия прибыли спасатели 16-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле среднего типа (САСМ-С).

Они установили, что в результате столкновения с отбойником автомобиль «Mitsubishi Outlander» заблокировало конструктивными элементами. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали автомобиль.

От ГСЧС работала одна единица техники и четыре человека личного состава. Также на месте происшествия работали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что как на Николаевщине кроссовер врезался в отбойник и перевернулся.