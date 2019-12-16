В Николаеве женщина не могла попасть в квартиру, где находился ее сын – спасателям пришлось лезть через окно

Скриншот видео В понедельник, 16 декабря, в Николаеве женщина не могла попасть в квартиру, где находился ее сын, из-за чего ей пришлось вызвать спасателей.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на проспекте Героев Украины. Женщина пришла с работы домой, но не могла попасть домой, где находился ее восьмилетний сын, в связи с чем она вызвала спасателей.

На место были направлены сотрудники дежурного отделения 1-й пожарно-спасательной части, которые с помощью автолестницы добрались до пятого этажа дома, забрались в квартиру и открыли дверь изнутри. Как выяснилось, ребенок спал, из-за чего не слышал, что его мать пришла домой. Пока спасатели проводили необходимые мероприятия, женщина несколько раз теряла сознания из-за стресса.

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Напомним, как на Николаевщине спасатели помогли женщине открыть дверь в квартиру, где находился ребенок – мальчик спал не слышал звонки на телефон.